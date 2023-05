Intervistato al termine di Verona-Empoli, il tecnico degli scaligeri, Marco Zaffaroni, ha parlato così a Sky Sport: "Bisogna rialzarsi subito, tornare a lavorare perché c'è un'altra partita. La vittoria ci avrebbe dato un enorme slancio. La delusione deve durare poco e poi dobbiamo ripartire. Abbiamo guadagnato un punto ed è ancora tutto da vedere. Ci sono tutti i presupposti per ripartire alla grande".



Assenza di Verdi?

"Non ha ancora recuperato da un fastidio che non è grandissimo ma che lo ha tenuto fuori in questi giorni".