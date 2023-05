Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, ha parlato così a Dazn dopo il ko con l'Inter. "Non so se andremo in ritiro, dobbiamo ancora parlarne. Una sconfitta come questa non deve compromettere un percorso di cinque mesi che ci ha fatto arrivare fino a questo punto. Dobbiamo analizzare i motivi di questa sconfitta ma dimenticarla alla svelta. La forza dell'Inter non lascia dubbi, stanno benissimo e lo sapevamo. Abbiamo approcciato bene ma il primo gol ci ha tagliato le gambe. Abbiamo fatto delle ingenuità che con queste squadre non ti puoi permettere".