ha parlato dall'aula Magna Giovanni Ferrari di Coverciano, a due giorni dal playoff con la Macedonia del Nord,"Bisogna essere fiduciosi, pensare al campo. Giovedì sarà una gara importante, contro una squadra che ha meritato di essere qui. Come fatto durante l'Europeo, dobbiamo andare lontano con l'entusiasmo e con la voglia"."Ognuno di noi ha delle storie diverse con le squadre di club, poi qui dobbiamo dare tutto. Con la Nazionale siamo sempre riusciti ad andare avanti. Per la Serie A come per altri campionati rinviare le partite era molto difficile, si gioca di continuo e può essere un problema. Anche fossimo stati tutti ai quarti di Champions sarebbe stata la stessa situazione"."C'è dispiacere per questa eliminazione, avevamo obiettivi diversi. Sulla seconda domanda dico che nessuno ne ha parlato, siamo concentrati solo su queste due partite. Tutti vogliamo giocare questo Mondiale, dobbiamo fare di tutto"."Siamo abituati a giocare con questa pressione, è un momento importantissimo per noi, lo sappiamo, non possiamo permetterci di essere fuori dal Mondiale, ma l'unica cosa che conosco è lavorare, dare il massimo e fare tutto ciò che c'è da fare. Anche gli altri faranno la partita della vita, noi dovremo fare lo stesso e alla fine si faranno i conti"."Consapevolezza e fiducia in noi, abbiamo vinto qualcosa di straordinario giocando con allegria ed entusiasmo. Ancora oggi si parla di quella vittoria lì e per questo hai una forza in più. Molti ci temono, al PSG ci sono molti portoghesi e lo sanno. Sono sicuro che anche gli altri ci temano per quanto fatto e per ciò che siamo. Credo abbiamo tante possibilità di passare il turno"."Nel calcio come nella vita i momenti difficili restano sempre. Il calcio poi è fatto anche di piccoli dettagli, non è sempre uguale. Bisogna accettare di ritrovarsi in queste situazioni: poi le sconfitte come le vittorie resteranno sempre, bisogna sempre andare oltre. Sono sicuro che faremo due grandi partite e che faremo il massimo"."Penso di sì. Anche avessimo giocato il giorno dopo, tutti si sarebbero detti pronti. Ognuno vuole giocare due partite per aiutare questa squadra a raggiungere il suo obiettivo"."La Nord Macedonia è una squadra che difende molto bassa, bisognerà fare attenzione alle loro ripartenze. Al contempo, dobbiamo trovare gli spazi giusti per metterli in difficoltà. Ne stiamo parlando e ci stiamo lavorando con Mancini, ci attende una grande partita"No, qui è un'altra cosa. Quando attraversi la porta di Coverciano di dimentichi ciò che è accaduto prima, le sconfitte con i club, e torna alla mente quanto abbiamo fatto questa estate. Siamo tornati a parlare della vittoria dell'Europeo, è diverso"."No, non lo è. Lui stesso era dispiaciuto per l'errore contro il Real Madrid, ma Gigio è un ragazzo speciale. Il giorno dopo era già al lavoro con entusiasmo. Non ci dimentichiamo di ciò che ha fatto durante l'Europeo, lui è uno dei migliori portieri al mondo"."Con la grinta e la determinazione giusta, sappiamo l'importanza di questa gara. Sì, Mancini è stato anche a Parigi, a cena con me e Donnarumma"."Il gruppo e l'allenatore. Mancini ci ha presi che eravamo distrutti e ci ha portati a vincere l'Europeo. Ora siamo un'altra squadra, con un'altra consapevolezza. E vogliamo fare di tutto per andare in Qatar""Per lui e per noi, siamo sulla stessa barca".