continua a rilasciare interviste ai media francesi per lamentarsi dell'eccesso di cartellini gialli e si sente ormai un perseguitato dagli arbitri di Ligue 1. Ma come i commentatori fanno notare,. Che certamente non gli attira simpatie da parte degli arbitri. E pone le condizioni per l'istituirsi di un circolo vizioso fra vittimismo personale e pregiudizio della classe arbitrale.L'ultima esternazione del centrocampista in forza al Paris Saint Germain e alla nazionale azzurra è giunta lo scorso sabato a margine della gara persa. Ai microfoni di Canal+, Verratti si è lamentato dell'arbitraggio di, ma le sue considerazioni sono andate oltre la singola gara: “ Ma come è possibile prendere dieci cartellini gialli e non poter parlare con gli arbitri? Bisogna che gli arbitri si prendano le loro responsabilità ”.È la seconda volta in poche settimane che Verratti si espone sul tema del difficile rapporto con gli arbitri e del pregiudizio che sente alimentare da parte loro. Ne aveva parlato nel corso di una lunga intervista pubblicata dall'Equipe il 7 febbraio , dove parlava del suo stile di gioco battagliero e di come gli arbitri lo sanzionino in modo a suo dire eccessivo.E certo il ragazzo sarà anche schietto nell'esprimere idee e stati d'animo, ma forse in certi casi è meglio non essere così espliciti., che a quel punto può avere un approccio severo per eccesso o per difetto verso il comportamento di Verratti in campo.. Coi giornalisti ma soprattutto in campo.@Pippoevai