La Juventus è partita per Londra e domani affronterà l'Arsenal di Arteta in amichevole. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri avrà a disposizione solo parte della rosa viste le tante assenze dovute sia ai problemi fisici sia ai giocatori impegnati con il Mondiale in Qatar. Di seguito la lista dei convocati:



Portieri: Pinsoglio, Perin, Vinarcik

Difensori: Gatti, Rugani, Barbieri, Huijsen, Riccio, Rouhi

Centrocampisti: Locatelli, Miretti, Iling-Junior, Fagioli, Barrenechea, Nonge, Zuelli, Besaggio

Attaccanti: Kean, Soulé, Aké, Cerri, Mbangula