Il grande giorno di Atletico Madrid-Juventus è arrivato. E in città c'è grande fermento. Attesi circa quattromila tifosi bianconeri, ma nella capitale spagnola è sempre Ronaldo-mania. In tanti sono gli appassionati che proveranno a seguire le tracce della Juve per rivedere da vicino il proprio ex-idolo, in una giornata che vedrà il gruppo di Max Allegri impegnato a fare quadrato dopo il malore accusato ieri da Sami Khedira.



12.45 IL PROGRAMMA DELLA JUVE - In mattina si è svolto il risveglio muscolare, la squadra tra poco pranzerà e resterà in albergo per riposare. Attorno alle 17 è prevista la riunione tecnica, l'arrivo al Wanda Metropolitano è infine atteso alle 19.30 circa.



12.00 PRANZO UEFA - Come da tradizione un appuntamento chiave sarà il pranzo ufficiale organizzato dalla UEFA, tra una pietanza e l'altra non mancano mai anche scambi di vedute: politiche, come di mercato.



9.30 - LE PROBABILI FORMAZIONI - E' quello tra Cancelo e De Sciglio il vero ballottaggio in casa Juve, con l'italiano favorito. Torna dal primo minuto invece Koke nell'Atletico Madrid. Queste le probabili formazioni.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Godin, Gimenez, Filipe Luis; Saul, Rodrigo, Thomas, Koke; Morata, Griezmann. All. Simeone

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri.