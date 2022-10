La Juve affronta questa sera una gara fondamentale, decisiva per poter sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di Champions League. Di fronte avrà il Benfica, autore di un inizio stagione straordinario, che ha già battuto i bianconeri all'andata - 2 a 1 all'Allianz Stadium - e che avrà anche tutto l'entusiasmo del suo pubblico. Saranno circa 60mila tifosi al Da Luz.



LE ULTIME DI FORMAZIONE - Alex Sandro giocherà: era in ballottaggio con Rugani. Milik dal 1': Kean l'insidiava. Tutto il resto sarà di Szczesny, Danilo e Bonucci; ancora Cuadrado e Kostic sugli esterni, ancora Locatelli in regia con McKennie e Rabiot ai suoi lati. Davanti c'è Vlahovic, sogna una grande notte. Milik potrà dargli una mano.