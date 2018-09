Un nuovo appuntamento con al rubrica #StartingXI, marchio di fabbrica del sito della Juventus, che alla vigilia della gara contro il Frosinone ha scelto 11 nomi tra i giocatori bianconeri che hanno contribuito in qualche modo alla storia dei match della Juve giocati contro i laziali



GIANLUIGI BUFFON - Cambiano le stagioni, i decenni e a guardia della porta bianconera a Frosinone c'è sempre lui, per 180 minuti trascorsi senza bisogno d'interventi significativi



JUAN CUADRADO - L'ala colombiana mette a segno la rete che sblocca l'incontro di 3 anni fa. Una rete che vale tanto, per la Juve è la quattordicesima vittoria consecutiva in campionato



ANDREA BARZAGLI - Poco dopo il vantaggio di Cuadrado, a un quarto d'ora dal termine, fa l'intervento più importante della gara respingendo di testa un cross pericoloso di Gori



GIORGIO CHIELLINI - Se scenderà in campo domenica anche allo Stirpe, sarà l'unico juventino ad avere giocato tutti i 3 gli incontri di Frosinone: un piccolo record



ALEX SANDRO - Da una sua iniziativa nasce la rete del vantaggio di Cuadrado. Da sinistra a destra, l'asse sudamericano funziona alla grande



MAURO GERMAN CAMORANESI - Ci mette il destro nel primo storico gol realizzato dalla Juve a Frosinone, approfittando di un'uscita imperfetta del portiere Zappino. L'assist al volo per Zalayeta è decisamente raffinato



CLAUDIO MARCHISIO - In campo nel 2007 e anche nel 2016. Con un numero di maglia diverso, il Principino passa dal 15 all'8



PAUL POGBA - Potrebbe firmare lo 0-3 poco prima del fischio finale ma si fa dire di no dal portiere Nicola Leali, reattivo sulla sua conclusione



ANDREA FAVILLI - Fa il suo esordio in Serie A con la Juventus al terzo minuto di recupero e potrebbe festeggiarlo segnando a porta vuota, se Pogba gli passasse il pallone invece di sparare su Leali



PAULO DYBALA - Autore del gol capolavoro con sinistro morbido a chiudere Frosinone-Juventus del 2015-16 sullo 0-2. L'invito a nozze gli viene fornito da Alvaro Morata



MARCELO DANUBIO ZALAYETA - E' il grande protagonista della prima sfida nel 2007. I gol sono entrambi suoi. I graffi del Panterone arrivano entrambi nella ripresa. Di testa il primo, con scavetto delizioso il secondo dopo avere corso palla al piede per 50 metri.