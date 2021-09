Questa sera a partire dalle 21 a San Siro andrà in scena il big match del girone D di Champions League fra Inter e Real Madrid. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Questa è la seconda stagione consecutiva di Champions League in cui Inter e Real Madrid vengono sorteggiate nello stesso girone: la squadra spagnola ha vinto sia in casa che in trasferta nel 2020-21, inclusa una vittoria per 2-0 proprio a San Siro.