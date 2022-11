Dulcis in fundo. La tredicesima giornata di Serie A si chiude col posticipo di lusso della domenica sera tra Juventus-Inter, con fischio d'inizio alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino: a dirigere il derby d'Italia Daniele Doveri della sezione di Roma 1, assistenti Carbone e Giallatini con Ayroldi come quarto uomo, mentre al Var ci sarà Di Paolo, assistito da Longo.





17.00 VLAHOVIC NON CONVOCATO - Dusan Vlahovic non ha dato disponibilità a Max Allegri per prendere parte al match serale con l’Inter, anche solo per una manciata di minuti finali: il tecnico ha deciso di tenere fuori l’attaccante dalla lista dei convocati. Tornano Bremer e Di Maria, con il primo che potrebbe giocare dall'inizio mentre il secondo va verso la panchina



(3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik.





16.00 ACERBI PER DE VRIJ, C'E' MKHITARYAN - Simone Inzaghi concede fiducia a Francesco Acerbi: ancora l'ex Lazio dal 1' al posto di Bastoni, influenzato, mentre a centrocampo ci sarà ancora l'armeno Henrikh Mkhitaryan.



(3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.