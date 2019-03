98 anni fa nasceva Gianni Agnelli. La sua presenza è sempre viva in noi. https://t.co/yHWrmyeiqt pic.twitter.com/9NuxIe361y — JuventusFC (@juventusfc) 12 marzo 2019

Conto alla rovescia. Questa sera (calcio d'inizio alle ore 21) la Juventus sfida l'Atletico Madrid nella gara di ritorno degli ottavi di finale in Champions League. Si parte dal 2-0 dell'andata al Wanda Metropolitano per gli spagnoli allenati da. Juanfran spostato nel ruolo di terzino sinistro con Arias sulla destra, mentre davanti al fianco di Griezmann c'è spazio per l'ex di turno Morata.Dybala parte dalla panchina, il dubbio è tra Spinazzola e Caceres con conseguente possibile passaggio alla difesa a tre. L'unico diffidato è Matuidi.- La Juventus ricorda l'Avvocato Agnelli:Tutte le volte che per qualsiasi motivo pensiamo alla storia della Juventus, inevitabilmente, una delle prime immagini che compaiono nella nostra mente è la sua.Quella di Gianni Agnelli, che nasceva a Torino esattamente 98 anni fa, il 12 marzo del 1921.Il motivo è molto semplice: la sua figura, iconica, ironica, competente, appassionata e soprattutto di grandissima classe ha accompagnato i colori bianconeri non solo durante la sua presidenza, a cavallo fra gli anni ’40 e ’50, ma anche successivamente.Decadi di successi, di grandi campioni, accomunati da un fil rouge continuo:Juventus-Atletico Madrid (ore 21, diretta tv su Sky Sport)JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. (A disp. Perin, Caceres, Rugani, Bentancur, Dybala, Kean, Nicolussi Caviglia). All. Allegri.ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Santiago Arias, Gimenez, Godin, Juanfran; Koke, Saul, Rodri, Lemar; Morata, Griezmann. (A disp. Adan, Savic, Montero, Vitolo, Correa, Joaquin, Kalinic). All. Simeone.Arbitro: Kuipers (Olanda), assistenti van Roekel e Zeistra, quarto uomo Hilger, al VAR Makkeile e van Boekel.