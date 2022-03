A partire dalle 21 ad Anfield, Liverpool-Inter deciderà la prima delle squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League. Si parte dal 2-0 in favore dei Reds conquistato all'andata a San Siro. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Sadio Mané potrebbe collezionare contro l’Inter la sua 50ᵃ presenza in Champions League con il Liverpool (ora è a 49). Nel caso scendesse in campo, diventerebbe solo il sesto giocatore a raggiungere questo traguardo per il club (dopo Carragher, Gerrard, Riise, Hyypiä e Salah), nonché il primo giocatore senegalese a raggiungere mezzo secolo di presenze in Champions League.