A partire dalle 21 ad Anfield, Liverpool-Inter deciderà la prima delle squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League. Si parte dal 2-0 in favore dei Reds conquistato all'andata a San Siro. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Dall'inizio della stagione 2017/18, il Liverpool ha mantenuto la porta inviolata nelle partite casalinghe di Champions League più di qualsiasi altra squadra (15 in 24 partite). Tra le squadre che hanno giocato più di 10 partite interne nella competizione in questo periodo, la percentuale di clean sheet interni dei Reds (63%) è la più alta di tutte.