A partire dalle 21 ad Anfield, Liverpool-Inter deciderà la prima delle squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League. Si parte dal 2-0 in favore dei Reds conquistato all'andata a San Siro. Ecco alcune statistiche e curiosità.



L'Inter ha perso quattro delle ultime cinque trasferte contro squadre inglesi in Champions League (1V), anche se la vittoria è arrivata nell’ultima occasione in cui una di queste partite è arrivata nella fase a eliminazione diretta della competizione: 1- 0 contro Chelsea negli ottavi di finale nel 2009/10, stagione in cui ha vinto il trofeo.