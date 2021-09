Questa sera a partire dalle 21 ad Anfield andrà in scena il big match del girone B di Champions League fra Liverpool e Milan. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Dopo aver registrato sei successi nelle prime sette partite casalinghe contro squadre italiane in competizioni europee (1P), il Liverpool non ha vinto nelle ultime due: pareggio 1-1 con il Napoli nel 2019-20 e sconfitta 0-2 contro l'Atalanta nel 2020- 21.