Questa sera a partire dalle 21 ad Anfield andrà in scena il big match del girone B di Champions League fra Liverpool e Milan. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Il Milan ha vinto solo due delle ultime otto partite in competizioni europee (4N, 2P), tutte in Europa League la scorsa stagione. Questa sarà la sua prima partita in Champions League a partire da marzo 2014, quando fu eliminato dall'Atlético Madrid negli ottavi di finale.