E’ tutto pronto: questa sera, con calcio d’inizio alle ore 21, Napoli e Inter si giocheranno al San Paolo il secondo posto per la finale di Coppa Italia, mercoledì 17 contro la Juve. Si riparte dall’1-0 per il Napoli, firmato da Fabian Ruiz a San Siro. Sarà Rocchi a dirigere la partita che, come deliberato dalla Lega, non prevederà tempi supplementari. Qualora al 90’ il punteggio fosse di 1-0 per l’Inter, si andrà direttamente ai rigori.



INCASTRI QUALIFICAZIONE - Grazie al successo dell’andata, il Napoli si qualifica per la finale con un pareggio o una vittoria. L’Inter deve vincere con un punteggio superiore all’1-0 (2-0, 2-1 etc). Come detto, in caso di 1-0 per l’Inter si andrà ai calci di rigore.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Pochi dubbi per Gattuso e Conte sulle formazioni da schierare. I maggiori riguardano l’impiego di Mertens, acciaccato.



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.



INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte.