È il giorno dopo un'importante e dispendiosa sfida per il Napoli di Rino Gattuso. Di seguito l'1-1 contro il Barcellona è tempo di pensare già alla prossima gara, quella di sabato sera contro il Torino.



Al San Paolo i granata potrebbero fare a meno di una pedina importante, Berenguer. Questo il comunicato del club granata riguardo l'allenamento di oggi:



"Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia. Dopo un lavoro atletico svolto in palestra, il tecnico Moreno Longo ha preparato delle esercitazioni tecnico-tattiche sul campo principale. Lavoro sulla parte atletica per Millico. Tutti in gruppo ad eccezione di Berenguer che non si è allenato per un attacco di lombalgia acuta. Domani mattina in calendario un’altra sessione di allenamento".