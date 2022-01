Roma-Juventus è il primo big match della 21esima giornata di Serie A e andrà in scena all'Olimpico a partire dalle 18.30. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Dopo essere andato a segno contro la Roma in tre incontri consecutivi in Serie A tra il 2015 e il 2016, Paulo Dybala è rimasto a secco nelle sei successive gare contro i giallorossi nella competizione – dal 2016/2017, solo contro la Fiorentina (sette) l’attaccante della Juventus ha giocato più partite senza segnare.