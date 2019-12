Manca poco e si torna in campo. Tra tre giorni scenderanno in campo Sassuolo e Napoli per il posticipo domenicale delle 20:45. Padroni di casa reduci da una vittoria casalinga contro il Brescia, partenopei invece che vengono da un periodo nero, nonostante abbiano centrato la qualificazione agli ottavi di Champions.



Ma ecco un po' di numeri della sfida (17ª giornata di Serie A):



Sarà il confronto numero 13 tra Sassuolo e Napoli in Serie A. È la settima sfida in casa emiliana.

Questo il bilancio delle precedenti 6 gare: 1 successo Sassuolo, 3 pareggi e 2 vittorie Napoli.

L'ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Sassuolo in Serie A è datata 28 settembre 2014, in un Sassuolo-Napoli terminato per 0-1 grazie alla rete di Callejon.

L'ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro il Sassuolo in Serie A risale all'ultimo incontro, ovvero il 10 marzo 2019. Il risultato finale fu di 1-1 con il vantaggio di Berardi ed il successivo pareggio di Insigne quasi allo scadere.

L'ultima vittoria del Sassuolo in casa contro il Napoli, invece, è del 23 agosto 2015, quando Hamsik sbloccò la gara per gli azzurri, prima delle reti di Floro Flores e Sansone, che furono protagonisti della rimonta per il 2-1 finale.