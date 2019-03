12 anni dopo l'ultima volta il Grifone vola nuovamente in finale nel più prestigioso torneo giovanile del mondo.



Superando 3-2 il Parma questo pomeriggio, al termine di una gara rocambolesca e ricca di ribaltamenti di risultato, il Genoa Primavera di Carlo Sabatini si è qualificato per l'atto conclusivo della Viareggio Cup in programma mercoledì alle 15 al Picco di La Spezia.



In vantaggio dopo un quarto d'ora con Adamoli, i rossoblù si sono fatti riprendere e superare prima del riposo dall'uno-due ducale siglato da Tardivo e Camara.



Nella ripresa i giovani genoani sono però riusciti a ribaltare nuovamente la situazione, grazie soprattutto ai nuovi entrati Szabo e Cleonise. il primo, in avvio di secondo tempo, ha impattato l'incontro; il secondo, in piena zona Cesarini, lo ha indirizzato definitivamente verso la Liguria.



Adesso ai grifoncini non resta che mettersi comodi ed aspettare la vincente dell'altra semifinale, quella tra Bologna e Bruges, per conoscere il nome dell'avversaria che dopodomani contenderà loro la 71esima edizione di quella che una volta veniva chiamata Coppa Carnevale.