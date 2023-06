Nelle stesse ore in cui il Newcastle perfeziona il colpo Tonali dal Milan, il Tottenham si muove per far volare a Londra Guglielmo Vicario: il portiere che a breve lascerà l'Empoli sosterrà le visite mediche con gli Spurs nella giornata di oggi. La squadra del presidente Levy ha bisogno di aprire un nuovo ciclo tra i pali con Hugo Lloris verso la chiusura di una lunga carriera, e Vicario è il prescelto per rimpolpare una rosa molto "italiana" che ha recentemente accolto anche Udogie dall'Udinese e conta sugli ex Serie A Perisic, Kulusevski, Bentancur e Romero.



L'ACCELERATA - 20 milioni di parte fissa più bonus per vincere la resistenza del presidente Fabrizio Corsi, che ha trattato a lungo con l'Inter che si era mossa per un eventuale dopo-Onana, ma non ha potuto affondare il colpo. Adesso l'Empoli deve lavorare per la successione di Vicario: i nomi sono Caprile del Bari (probabilmente via Napoli), Carnesecchi e Cragno.