Offerta della Lazio al Feyenoord di 18 milioni per Santiago Gimenez. Questa l'indiscrezione rilanciata dal Messico negli ultimi giorni, per la quale, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbero conferme. L'attaccante classe 2001, che ha anche passaporto italiano, potrebbe quindi diventare il nuovo obiettivo in pole per il ruolo di vice-Immobile.



20 gol e 3 assist con la squadra di Rotterdam quest'anno per Gimenez, su cui hanno messo gli occhi anche Atletico Madrid e Milan. La mossa in anticipo del club biancoceleste però può risultare decisiva per battere sul tempo la concorrenza.