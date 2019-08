Marcos Braz, il vice presidente del Flamengo, è stato intervistato in Brasile e ha parlato anche del futuro di Gabriel Barbosa. L'attaccante è in prestito dall'Inter, ma il Mengao sta pensando di acquistarlo a titolo definitivo.



CI STIAMO PENSANDO - "Sì, abbiamo questa aspettativa di acquistare Gabigol, però non ci siamo ancora mossi. Ci siamo mossi molto bene sul mercato all'inizio dell'anno. Stiamo rimodellando la squadra. Dobbiamo comunque rimanere tranquilli, troveremo il giocatore con calma".