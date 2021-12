E' Gabriele Moncini l'attaccante scelto dal Vicenza per migliorare il proprio reparto avanzato. Come riportato da Il Sannio Quotidiano il club biancorosso vorrebbe la punta classe '96 del Benevento, con scarsissimo minutaggio in campionato e reputato da mister Caserta una seconda scelta, nonostante il gol segnato alla Fiorentina in Coppa Italia.