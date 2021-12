Il Diesse del Vicenza Federico Balzaretti è al lavoro per regalare rinforzi alla rosa di mister Cristian Brocchi. Come riportato da biancorossi.net è stato fatto un tentativo per portare in veneto l'ex Empoli Jure Balkovec, terzino in forza ai turchi del Karagumruk, ma il giocatore pare avere al momento rifiutato la proposta.