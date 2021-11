Acque agitate in casa Vicenza. Dopo l'avvicendamento di qualche settimana fa in panchina, con l'esonero di Domenico Di Carlo in favore di Cristian Brocchi, altro allontanamento deciso dal club del presidente Stefano Rosso: è stato infatti interrotto il rapporto con il direttore sportivo Giuseppe Magalini.



Ecco il comunicato emesso dal club: "La Società LR Vicenza comunica che in data odierna si è interrotto il rapporto con Giuseppe Magalini, quale direttore Sportivo del club.

La Società desidera ringraziare il ds Magalini per i risultati raggiunti con la promozione in Serie B nella stagione 2019/2020 e gli augura il meglio per il prosieguo della propria carriera".