Intervenuto ai microfoni di Esport3, il vice-presidente del Barcellona Eduard Romeu è tornato a parlare della complicata situazione economica del club. Che avrà ripercussioni anche sul mercato in entrata: "In questo momento abbiamo un monte ingaggi di 560 milioni e dobbiamo abbassarlo a 400. Con queste cifre potremmo competere in condizioni normali, anche se penso sia difficile raggiungere questi termini economici già quest'estate".