La stampa cilena attacca la nazionale insistendo sul fatto che non si qualificherà al Mondiale, ma dopo la vittoria nella notte contro il Paraguay, il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal risponde alla provocazione: "Abbiamo fatto una partita quasi perfetta conquistando la vittoria - ha detto il cileno in conferenza stampa - A tutti quelli che parlano, rispondo dicendo che sono dei gufi! Se vanno avanti così, continueremo a vincere e andremo in Qatar".



LA CLASSIFICA - Al momento il Cile è a -5 dal sesto posto della Colombia, che vorrebbe dire spareggio o con un'asiatica o con una nazionale dell'Oceania, e a -6 dalla qualificazione diretta al Mondiale.