In campo per vincere tutto: Liga, Coppa del Re e Champions. Fuori dal campo per vincere... mezzo milione di euro. Gerard Piqué e Arturo Vidal sbancano sul tavolo verde del poker all'European Poker Tour. I due hanno partecipato a un torneo collaterale, il 25K High Roller 1 day e hanno fatto la voce grossa.



Quinto posto per Arturo Vidal, sogno dell'Inter per il centrocampo, con 134.460 euro vinti; secondo posto per Gerard Piqué, che porta a casa la bellezza di 352.950 euro. Al primo posto Juan Pardo, professionista del poker. Non come Vidal e Piqué...