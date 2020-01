L’Inter non molla Arturo Vidal. Ma anche il Barcellona prova a tenersi stretto il cileno. Un segnale chiaro in questa direzione lo ha mandato Ernesto Valverde, che ha schierato titolare Vidal nella semifinale di Supercoppa spagnola contro l’Atletico Madrid e lo ha tenuto in campo per 90’. Ha preferito lui a Ivan Rakitic dall’inizio con de Jong e Busquets, e Vidal ha risposto presente. Una prova a tutto campo, con la solita grinta e gli inserimenti che lo contraddistinguono. Aveva anche sfornato un assist per Piqué, ma poi è intervenuto il Var per annullare la momentanea rete del 3-1 blaugrana. Il Barcellona ha poi perso 3-2, con l’Atletico Madrid che ha raggiunto il Real Madrid in finalissima. E Vidal è rimasto in campo dall’inizio alla fine, nonostante un colpo alla caviglia subito nella ripresa. Si è rialzato dopo pochi minuti e ha stretto i denti, ma non è riuscito a conquistare la finale coi compagni di squadra.









SEGNALE CHIARO - Il messaggio di Valverde comunque è chiaro: Vidal non si tocca, almeno nelle sue intenzioni. “Non dobbiamo pensare che Vidal se ne andrà. Adesso è a disposizione e sarà con noi, dal 1' o dalla panchina. Poi vedremo cosa accadrà in futuro”, ha detto nelle ore precedenti al match. Il Barcellona vuole tenersi stretto il cileno, ma anche Marotta non molla. E le dichiarazioni di oggi lo testimoniano: “Vidal è uno dei nostri obiettivi. Quello che non succede stasera, può succedere domani. In questo mercato le cose più importanti succedono sempre verso la fine. Stiamo lavorando, ma per alzare il livello qualitativo del nostro gruppo bisogna centrare degli obiettivi importanti e questo comporta delle difficoltà”.



STRATEGIA - Conte d’altronde è stato chiaro con Marotta: per fare il salto di qualità e lottare fino alla fine con la Juventus per lo scudetto, ha bisogno del Guerriero. Vidal è la priorità e il giocatore ha già dato il suo ok al ritorno in Italia, il problema è rappresentato dal Barcellona che continua a sparare alto per il suo cartellino (25-30 milioni). L'Inter era in attesa dell’esito del match con l’Atletico Madrid, che il Barcellona ha perso stasera. I blaugrana faranno dunque ritorno in Spagna ora e le parti torneranno ad aggiornarsi. L'Inter è pronta a fare il massimo per Vidal, ma ancora per un paio di settimane massimo. Non è disposta ad aspettare la fine del mercato per chiudere il colpo.