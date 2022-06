Romelu Lukaku è atterrato a Milano questa mattina alle 6.30, il centravanti belga è sbarcato con un volo privato dalla Sardegna, dove da qualche giorno era in vacanza. Ad attenderlo giornalisti e qualche tifoso, quelli che non si sono arresi all’attesa di ieri e che sono stati premiati con un selfie dal bomber belga: “Sono troppo contento di essere qui”, ha dichiarato ai cronisti, poi è salito in Maserati verso le visite.