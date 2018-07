Patrick Vieira tira le orecchie a Mario Balotelli. Il nuovo allenatore del Nizza, suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Inter, ha dichiarato: "Ho sentito Mario al telefono qualche settimana fa e ci siamo dati appuntamento per la ripresa degli allenamenti, ma sfortunatamente non è qui con noi. E' un peccato che debba finire così male perché qui ha trascorso due belle annate, costruendo una bella relazione con il club e i tifosi. Non è un problema il fatto che voglia andar via, fa parte del calcio, ma è davvero un peccato rovinare due stagioni così. Altri suoi compagni come Seri e Le Marchand, pur sapendo che avrebbero cambiato squadra, si sono presentati regolarmente. Non è stato facile per loro, ma hanno lavorato rispettando il club. Hanno potuto salutare tutti, società e tifosi prima di andare al Fulham. Nel caso di Mario è finita diversamente". Nel suo futuro c'è il Marsiglia.