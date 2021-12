Parole molto forti quelle utilizzate da Pietro Vierchowod - difensore della grande Sampdoria di Enrico Mantovani capace di vincere lo scudetto nel 1991 - nei confronti del patron blucerchiato Massimo Ferrero, arrestato quest'oggi dalla Guardia di Finanza. "Nessun dispiacere, anzi, almeno la Sampdoria si è liberata. Adesso spero che la Samp riesca a tornare una squadra vera e una società seria", ha dichiarato a LaPresse.



L'affondo dello Zar si conclude così: "Cattiva gestione? Non è una questione di gestione, ma di come ti proponi alla gente. A me non è mai piaciuto. La società era a sua immagine e somiglianza. Alla fine è una bella notizia".