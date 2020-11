In diretta dal proprio profilo Instagram, l'ex attaccante dell'Inter, Christian Vieri, esprime il proprio parere sulle mosse di mercato dei nerazzurri.



“Fossi un dirigente dell'Inter andrei immediatamente a parlare con Caicedo, lui sa svolgere il ruolo di dodicesimo. Glielo direi, sei il vice Lukaku, vieni da noi. Se accetta bene. Ma devono provarci, altrimenti cosa c... fanno tutto il giorno in sede?”