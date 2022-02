Cristian Vieri non ci sta e punta il dito contro Maurizio Sarri. Ecco lo sfogo dell’ex centravanti alla BoboTv: Sono stato un anno alla Lazio e ho vinto la Coppa della Coppe. Sarri ha detto 'Ora finalmente ci possiamo allenare'. Non le voglio sentire queste ca***te. Allora vai ad allenare in Serie B o in Serie C e giochi una volta a settimana. Non le voglio sentire queste cose, perché la Lazio deve fare queste cose, perché la Lazio deve fare o la Champions o l'Europa League. Quindi non dire 'Ora ci possiamo allenare'. Se non ti va bene, vai ad allenare in Serie C che giocano una volta a settimana. Goditi il momento, goditi il lavoro che hai fatto tutto l'anno. Mi sembra una roba da pazzi".