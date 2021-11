Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, parla del derby alla Bobo Tv: "​Bella partita, secondo me l'Inter ha creato di più del Milan che poi ha avuto occasioni. Fino all'85' ho visto una bella Inter, poteva fare 3/4 gol. La vedo forte l'Inter, bella partita divertente. Due belle squadre, hanno avuto occasioni. Ho visto meglio l'Inter nei 90', alla fine il pareggio andava bene a tutti perché nessuno ha perso".



SU SANCHEZ - "​Sanchez entrato negli ultimi 5 minuti? Ti girano i c*****ni, ma devi entrare e fare il tuo mestiere. L'allenatore, che è il mestiere più difficile di tutti, deve prendere delle decisioni. Bisogna fare il bene della squadra, sempre. Ibra non l'ho visto bene ieri, l'ho visto molto statico. Dzeko gioca più con la squadra, fa giocare bene la squadra, si muove di più".