Tra i tanti interventi di oggi al Social Football Summit 2021 presso lo stadio Olimpico di Roma vi è stato anche quello di Christian Vieri. L'ex bomber, intervistato nella sala "Football Stage", ha parlato di eSports, Bobo Tv, ma soprattutto degli attaccanti del futuro. Alla domanda su chi lo avesse stregato di più il classe '73 non ha avuto dubbi: "Chi mi piace di più tra i giovani attaccanti in circolazione? Haaland senza dubbio. Mi piace anche Vlahovic, ma a me fa impazzire il norvegese. Sinceramente io non ho mai visto uno di 21 anni così. Ha tutto. Ditemi voi se vi ricordate uno così forte a quell’età. Van Basten? A quell’età non era così. Io? Ma non diciamo cavolate. A 21 anni non sapevo fare neanche uno stop (ride)”.