La Prefettura di Lione con un comunicato ufficiale ha fatto sapere di aver vietato ai tifosi del Marsiglia la trasferta nella città domenica in vista del match. Queste le parole del comunicato: ​"La sosta e la circolazione dei tifosi del Marsiglia nel centro della città è vietata dalle 8:00 alle 24:00. L’accesso all'impianto e nei dintorni è inoltre vietato a chiunque si dichiari tifoso dell'Olympique Marsiglia o si comporti come tale, vale a dire se in possesso di una sciarpa, un distintivo, un capo di abbigliamento o una bandiera".