Il difensore biancoceleste Adam Marusic è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domenica 24 ottobre 2021 contro il Verona:



“Ho fatto il primo gol in Serie A proprio contro il Verona, sono cresciuto tanto e anche domani vogliamo fare risultato. Ogni giorno cerchiamo di migliorare sulla continuità, contro il Bologna abbiamo perso e adesso vogliamo fare punti anche fuori casa. Domani andiamo a vincere. Io qui sto bene, ho un buon rapporto con tutti e con la società, stiamo parlando del rinnovo e vediamo cosa succede. Il Verona ha tanti giocatori forti, oggi ci alleniamo e dobbiamo preparare al meglio la gara ed essere attenti.



Negli ultimi due anni sono cresciuto tanto, mi sento bene fisicamente e per un giocatore è fondamentale stare in salute, voglio continuare così. Siamo tutti sullo stesso piano, siamo uniti, giocano tutti e il nostro gruppo è fatto da giocatori molto forti. Quando qualcuno non sta bene gioca un altro e non cambia nulla. Lo scorso anno ho giocato ovunque, anche a sinistra. Quest’anno non ho problemi a fare il terzino sinistro.



Con Inzaghi siamo stati cinque anni, giocando con un altro sistema adesso è diverso si gioca in un altro modo e si lavora di più e diversamente. Non decido io dove giocare, se devo fare il centrale difensivo lo farò. Tutti noi crediamo di poter fare un bel risultato a fine stagione e siamo concentrati su quello che dobbiamo fare”.