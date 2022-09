Viktoria Plzen-Inter, partita valida per la seconda giornata del girone C di Champions League, sarà diretta dall'arbitro svizzero Sandro Scharer, che assistito dai guardalinee Zogaj ed Emi; il VAR sarà invece Lione Tschudi.



Come sempre, analizzeremo gli episodi più importanti del match con la nostra moviola in tempo reale.





60' ESPULSO BUCHA, DECISIVO IL VAR: bruttissima entrata col piede a martello del giocatore del Viktoria Plzen su Barella, che resta a terra dolorante per qualche minuto. L'arbitro estrae il cartellino giallo in un primo momento ma, dopo la review davanti al monitor, opta per il rosso.



12' L'INTER CHIEDE IL ROSSO PER SIKORA: il calciatore del Viktoria Plzen interviene in ritardo su Dumfries, partito in posizione sospetta dopo un lancio dalle retrovie, e lo stende al limite dell'area. L'arbitro non la considera una chiara occasione da rete negata ed estrae il cartellino giallo.