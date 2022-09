Nel girone di ferro di Champions League, mentre si sfidano Barcellona e Bayern Monaco, l'Inter è chiamata a fare bottino pieno in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen, unica squadra sulla carta alla portata del raggruppamento. Alle 18:45 alla Doosan Arena di Plzen Simone Inzaghi dovrebbe ritrovare Bastoni dal primo minuto con Skriniar e De Vrij, ancora aperto il ballottaggio in porta dato che il tecnico non ha ammesso che Onana è il numero 1 di coppa. Sulle fasce possibile chance per Gosens con Dumfries che può riposare lasciando spazio a Darmian. A centrocampo fiducia ai titolarissimi, mentre in attacco, in assenza di Lukaku, solito ballottaggio tra Dzeko e Correa: il secondo stavolta potrebbe spuntarla sul primo.



Probabili formazioni:



Viktoria Plzen: Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sykora, Vlkanova, Mosquera; Chory.



Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; L. Martinez, Correa.



Dove vederla in tv e streaming: diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Mediaset Infinity. In streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.