Viktoria Plzen, Koubek elogia la Fiorentina: 'Sono il Barcellona d'Italia'

31 minuti fa



Spende belle parole dalla Repubblica Ceca Miroslav Koubek nei confronti della Fiorentina. Il tecnico del Viktoria Plzen, avversario dei viola in Conference League, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in campionato contro lo Slavia Praga. Queste le sue parole sui viola, che affronterà giovedì al Franchi alle 18:45:



ENDORSEMENT - "All'andata contro i viola abbiamo sfruttato quattro giocatori freschi, ma abbiamo ancora un centrocampo molto stanco perché giocano spesso. Contro lo Slavia abbiamo adottato una strategia diversa, non poteva essere la stessa della Fiorentina. Giovedì scorso abbiamo affrontato il Barcellona d'Italia, quasi non ci hanno fatto vedere la palla. Ma le squadre ceche ti danno la palla se sei attivo. Non abbiamo pensato alla Fiorentina."