Un ritorno inaspettato nella terra del suo compagno. Non ci sono indizi di mercato dietro all'approdo in Salento di Viky Varga, la bellissima modella ungherese e fidanzata di Graziano Pellè.



L'attaccante dello Shandong Luneng è saldo in Cina e non pensa a un ritorno in Serie A nonostante i rumors di mercato continuino a restare vivi. La bellissma Viky è a Lecce e continua a mostrarsi in una forma strepitosa. Ecco le sue foto nella nostra gallery.