Il difensore del Villarreal Raúl Albiol ha sottolineato, dopo aver firmato il rinnovo per un'altra stagione, fino a giugno 2024, che il club di Castellón è uno dei luoghi dove è stato più felice durante la sua lunga carriera professionale: "Il Villarreal mi ha dato tanto. Mi sono sentito molto amato a Napoli, ma anche qui. Fin dal primo giorno i tifosi mi hanno trattato in modo fenomenale e non potrò mai ringraziarli per tutto quello che mi hanno dato. Anche la società e i miei compagni di squadra. Allo stesso livello dell'Italia. Questo è uno dei posti più felici che ho trovato in tutta la mia carriera".