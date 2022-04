In un'intervista al The Athletic, l'allenatore del Villarreal, Unai Emery, ha raccontato di aver rifiutato il Newcastle: "Quando mi hanno chiamato, ho pensato molto all'opportunità di tornare in Inghilterra per un progetto serio. Il Newcastle ha un progetto attraente, in cui si può costruire qualcosa, con l'Arsenal era diverso, avevo un muro da abbattere. Ci ho pensato ed ho parlato con il presidente del Villarreal, Fernando Roig, ma eravamo a metà stagione e ancora in corsa in Champions, ho deciso di restare".