Alla vigilia del match con l'Atalanta, valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League e decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale, in conferenza stampa parla Unai Emery, allenatore del Villarreal: "L'Atalanta è una squadra matura, con un sistema e una tecnica consolidati, e con un allenatore molto esigente che ha creato questa squadra. Una squadra che fa gol, che è molto offensiva, e che ha delle performance di rendimento elevate. Dobbiamo essere molto concentrati per novanta minuti e non dobbiamo sprecare nemmeno un minuto. Loro hanno bisogno di vincere... Quindi sarà una partita calda, ma abbiamo la possibilità di fare risultato".