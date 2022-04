Unai Emery, tecnico del Villarreal che domani affronterà il Bayern Monaco in Champions League, ha parlato in conferenza stampa:



"Sono favoriti e sappiamo che hanno questa lunga striscia positiva. Sono lusingato di essere stato l'ultimo a batterli, col PSG, per 3-0 al Parc des Princes. Fu una bella partita ma sono momenti diversi, squadre diverse e approcci diversi. Il risultato di domani sarà la somma di tanti dettagli. Sarà una sfida diversa rispetto a quella con la Juve, avremo situazioni diverse e dobbiamo saperci adattare. Dovremo offrire la migliore prestazione".



PERCORSO - "Abbiamo superato una fase a gironi con Manchester United e Atalanta, abbiamo eliminato la Juve in un bellissimo scontro, abbiamo affrontato avversari importanti in Europa sia quest'anno che in passato. Tutta quest'esperienza ci fa relativizzare il concetto di essere una sorpresa. Ma dobbiamo fare una partita perfetta".



CONTRO LEWANDOWSKI - "Abbiamo due difensori centrali che sono abituati a giocare a certi livelli. Albiol ha esperienza, Pau è cresciuto negli ultimi anni. Pau Torres ha affrontato Vlahovic e ha capito che può fare bene, poi ha Raúl al suo fianco ed è tranquillo. Siamo qui perché siamo bravi e ce lo siamo guadagnati, non c'è stupore".