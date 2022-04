Ecco alcuni passaggi dell'intervista ad AS del numero uno del Villarreal, Fernando Roig:



"Era difficile pensare di poter raggiungere questi traguardi, stiamo parlando delle quattro migliori squadre d'Europa. L'abbiamo raggiunto due volte in 16 anni vedremo se riusciremo ad arrivare in finale. Siamo consapevoli della difficoltà della sfida con il Liverpool. Sappiamo che ne rimarranno solo due e sappiamo anche che siamo tra i migliori in Europa. Ovviamente il nostro obiettivo è vincere la competizione ed è per questo che lavoriamo. Ci divertiremo, con l'idea di vivere al meglio questa sfida".