non arriva sulla rasoiata di Vlahovic a inizio partita, si riscatta sul tiro del serbo all'85'.: tiene tutto sommato a bada Morata.bruciato in avvio da Vlahovic.: serata complicata per lui, esce fuori alla distanza.gli incroci McKennie-Cuadrado lo mandano fuori giri (34' st).è lui a creare più grattacapi quando punta palla al piede De Sciglio (45' st).compassato, ma sempre al posto giusto. E la palla per Parejo è perfetta.: soffre il ritmo della pressione bianconera tra Locatelli e gli altri. Poi trova il taglio che manda in tilt la coppia Rabiot-De Ligt.: non si vede granché (34' st).colpisce un palo che avrebbe cambiato le sorti del match.si perde nella morsa bianconera ma non si dà mai per vinto (45' st).All.: senza perdere la testa si ritrova subito sotto e poi recupera, rimandando ogni discorso alla gara del Stadium.bravissimo nel reagire a una doppia deviazione sottoporta, poi puntuale e coraggioso quanto basta nel gestire la palla tra i piedi.inizia con un assist perfetto per Vlahovic, prosegue decidendo di mettersi sempre nelle condizioni di fare la cosa giusta.un gigante, è in un momento di strapotere totale. Ma partecipa anche lui alla saga degli errori che porta al gol di Parejo: Rabiot dorme, però lui non era dove doveva essere.: dura un tempo, tutto sommato tiene botta da braccetto di sinistra (1' stsi piazza al centro della difesa, non è al meglio e allora la butta sull'esperienza)si gestisce ed evita buchi sulla fascia destra.: senza palla fa movimenti che aprono varchi per tutti. Il migliore della Juve a parte Vlahovic, quando gli si gira la caviglia sinistra lascia in apprensione i tifosi bianconeri chiedendo il cambio immediato (36' st).davanti alla difesa prova a mettere ordine, dando soprattutto copertura. Nella ripresa cala fino al cambio (26' stentra quando la Juve è in affanno, prova a darle nuovi tempi di gioco per uscire dall'apnea).gioca bene per un tempo, sporca quanto basta la giocata di Lo Celso che si spegne sul palo. Nella ripresa torna il Rabiot sbagliato, dorme quando Parejo gli taglia alle spalle e viene graziato dall'arbitro che lo ammonisce invece di espellerlo per il bruttissimo fallo su Chukwueze.Chukwueze lo manda in tilt, regala anche qualche pallone sanguinoso agli avversari (42' st).: pronti via e trova il gol, tanto per far capire che è qui anche o soprattutto per la Champions. Poi finisce per essere abbandonato là davanti e nel secondo tempo quasi non la tocca mai, appena gli arriva un pallone lo trasforma in un tiro che costringe Rulli al super intervento.nel primo tempo spreca un paio di occasioni che dovevano essere sfruttate meglio. Certo, il lavoro sporco e lo spirito di sacrificio: però è un attaccante che non segna più.All.il gol dopo trenta secondi aiuta, ma la Juve poi tiene bene il campo e anche il 3-5-2 sembra la mossa giusta. Paga un'incomprensione Rabot-De Ligt, nonostante le assenze torna a casa con un risultato utile.